Vasco Cordeiro Defende Legado à Presidência do Governo Regional dos Açores

O ex-líder do PS/Açores Vasco Cordeiro defendeu sexta-feira o seu legado na presidência do Governo Regional , acusando os executivos da região e da República de “destruírem o que havia de bom, sem construir nada de melhor em troca”.

“tentativas de reescrever a história que procuram pintar” os oito anos em que presidiu ao Governo Regional Vasco Cordeiro defendeu que a “realidade e os números” demonstram que o partido e os açorianos se “podem orgulhar” daquele período de governação, evocando as “várias circunstâncias atípicas e profundamente disruptivas” que aconteceram entre 2012 e 2020.

Vasco Cordeiro Açores PS/Açores Governo Regional Legado

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governo Regional da Madeira distingue 88 entidades pela participação e apoio no combate do fogoIncêndio lavrou durante 13 dias.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

PS Madeira diz que não vai permitir que Governo Regional branqueie erros cometidosRui Caetano recordou proposta de avaliação por um observatório técnico independente dos incêndios que ocorreram na Madeira ao longo dos últimos anos, chumbada pelo PSD e pelo CDS.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

PJ detém ex-secretário regional do Governo da Madeira em caso de financiamento ilícito do PSDVárias secretarias regionais centrais do Governo de Miguel Albuquerque estão a ser alvo de buscas judiciais. A PJ confirma a detenção de sete suspeitos, entre políticos e empresários.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Miguel Albuquerque no centro do plano criminoso da Operação 'AB INITIO'Despacho do Ministério Público descreve reunião na residência oficial do presidente do Governo Regional.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Paralímpicos. Tomás Cordeiro 15.º nos 100 metros bruçosO nadador português Tomás Cordeiro terminou na 15.ª posição as eliminatórias dos 100 metros bruços SB9 dos Jogos Paralímpicos Paris2024, depois de ter sido oitavo na sua série.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Tomás Cordeiro fora da final dos 100 metros costas S10 nos Jogos ParalímpicosO nadador de 20 anos, que foi 15.º nos 100 metros bruços, despede-se no domingo dos Jogos Paris2024, com a participação nas eliminatórias dos 200 metros estilos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »