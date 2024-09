Van Dunem garante que câmaras da cadeia de Vale de Judeus detetam movimentos anómalos

Vale de Judeus: Van Dunem garante que as câmaras da cadeia detetam movimentos anómalos e defende que é necessário ver se funcionaram bemOuvida no Parlamento esta quinta-feira, a ex-ministra da Justiça garantiu que a cadeia de Vale de Judeus não tinha falta de guardas prisionais.

Numa audição no Parlamento, esta quinta-feira, realizada a pedido da Iniciativa Liberal, a ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem sublinhou que a prisão de Vale de Judeus não tinha falta de guardas prisionais nem apresentava problemas de segurança. “Os dados que temos indicam que o problema não estava relacionado com o número de efetivos. Não identificámos falhas no modelo de segurança do edifício.

Rui Abrunhosa Gonçalves: “Não ponho em causa o brio e o trabalho dos guardas de Vale de Judeus, mas é necessário apurar responsabilidades” Rui Abrunhosa Gonçalves: “Não ponho em causa o brio e o trabalho dos guardas de Vale de Judeus, mas é necessário apurar responsabilidades”O antes e depois dos telemóveis no recreio: entre a brincadeira livre e um pátio transformado em sala de jogos onlineO antes e depois dos telemóveis no recreio: entre a brincadeira livre e um pátio transformado em sala de jogos onlineA Geração Hipotecada: como a obsessão pela casa própria está a...

A mítica Tupperware faliu, mas não foi a única: que outras empresas emblemáticas tiveram o seu arco de glória e decadência?A mítica Tupperware faliu, mas não foi a única: que outras empresas emblemáticas tiveram o seu arco de glória e decadência?“O meu nome é muito comum em Cuba.

Vale De Judeus Francisca Van Dunem Prisão Segurança CCTV

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vale de Judeus: Ex-ministra Francisca Van Dunem garante que prisão não tinha 'problema de segurança'Depois dos antigo dirigentes dos serviços prisionais — demitidos após fuga de Vale de Judeus — são ouvidas as ex-ministras da Justiça Francisca Van Dunem e Catarina Sarmento e Castro.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Van Dunem diz que nunca lhe foram relatados “constrangimentos de segurança” em Vale de JudeusA antiga ministra da Justiça foi ouvida numa audição realizada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na Assembleia da República.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Nova agitação na cadeia de Vale de Judeus enquanto prossegue investigação a fuga de reclusosCerca de 20 guardas prisionais deslocaram-se ao exterior da cadeia, a ritmo apressado, dois dias depois da fuga de cinco reclusos. A SIC Notícias captou as imagens do momento.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de Vale de Judeus'Seria muito importante que o Governo pudesse falar', diz Mariana Mortágua.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Guardas Liderados por Outro Guarda No Dia da Fuga da Cadeia de Vale de JudeusCinco reclusos fugiram da cadeia de Vale de Judeus no dia 7 de setembro, e os guardas de serviço estavam liderados por outro guarda devido à falta de chefes. A informação foi confirmada por dois sindicatos do setor.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Fuga de Vale de Judeus está ligada ao 'crime organizado com capacidade financeira'A fuga dos reclusos foi registada pelos sistemas de videovigil&226;ncia pelas 09h56, mas s&243; foi detetada 40 minutos depois. PJ diz que "todos os pormenores [da fuga] foram preparados ao m&237;nimo detalhe”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »