Van Dunem e Sarmento e Castro Consideram Torres de Vigia Obsoletas

"Quando cessei funções no Ministério da Justiça , em março de 2022, não eram do meu conhecimento, nem me foram relatados, nem existiam quaisquer constrangimentos associados à segurança do EP de Vale de Judeus", disse Van Dunem, na sua intervenção inicial, ao longo da qual insistiu no apuramento de factos sobre questões de segurança daquele EP.

Já Catarina Sarmento e Castro, sobre a questão das torres de vigia, sublinhou uma mudança de paradigma para uma aposta em sistemas de videovigilância:"Não tenho notícia que fizessem falta e nunca me foi solicitado que fossem construídas novas". Sublinhou também investimentos em termos de segurança, nomeadamente a generalização dos sistemas de videovigilância.

Depois de hoje o ex-diretor da DGRSP Rui Abrunhosa Gonçalves ter dito que não falou com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na sequência da fuga de Vale de Judeus, por não ter o seu número de telefone, Isabel Moreira questionou Catarina Sarmento e Castro se o diretor-geral tinha o seu contacto.

