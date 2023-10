Vale Eficiência: como receber 4700 euros para fazer obras

Um milhão de famílias pode e deve aproveitar este apoio do Estado, que tem início dia 20 de novembro. Veja o que é preciso fazer para receber os três cheques na dica da semana e descubra ainda que obras pode fazer.É um cheque de 1300 euros + IVA que já existiu no passado e que cerca de 20 mil pessoas receberam, conseguindo recuperar a eficiência energética das suas casas.

Agora há uma segunda fase e com uma grande novidade: é que em vez de um cheque pode-se candidatar a três cheques. Estamos a falar de 1300 vezes três mais 23 por cento de IVA, ou seja 4700 euros para fazer obras. E atenção: desta vez, é “dinheiro de graça” porque não tem que adiantar o valor.

