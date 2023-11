Vítor Pinto: “Espero que haja o mesmo respeito pelo Cristiano Ronaldo em 2024 como houve agora pelo Messi”

João Queiroz: “Quando o coletivo o acompanha, Di María é preponderante”Coviran apresenta objetivos futuros em convenção nacionalÉ cuidador informal? Saiba como lidar com a incontinência urinária

:

ATELEVISAO: Zulmira Ferreira 'atira-se' à FIFA: 'Mas que palhaçada é esta? Vergonha'Zulmira Ferreira diz-se 'indignada' por Cristiano Ronaldo não constar, sequer, na lista dos 30 melhores.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Cristiano Ronaldo tem reação inusitada à 8.ª Bola de Ouro de MessiMessi conquista a 8.ª Bola de Ouro e Cristiano Ronaldo reage de forma peculiar.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ITWITTING: Começou peditório anual da Liga Portuguesa Contra o CancroEste ano, mais uma vez, Cristiano Ronaldo associa-se à iniciativa &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Fãs 'invadem' página de Cristiano Ronaldo: 'O verdadeiro melhor do mundo''O que você tem foi conquistado, não foi dado'.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Vítor Pinto “Acho que a reflexão de Rui Costa será após o jogo com o Sporting”Cen&225;rio de crise no Benfica trouxe &224; Ta&231;a da Liga uma import&226;ncia inesperada nesta fase da &233;poca. Roger Schmidt voltou a ver len&231;os brancos no final do jogo com o Casa Pia no campeonato.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Vítor Pinto: “Há atrasados mentais à solta na cidade do Porto”Ato de vandalismo na casa de Andr&233; Villas-Boas surge numa altura em que o seu nome ganha for&231;a para uma candidatura &224;s pr&243;ximas elei&231;&245;es do FC Porto.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »