Vítor Bruno com 'confiança ilimitada' para superar 'agonia' da derrota

Treinador do FC Porto garante que o plantel está preparado para dar resposta positiva frente ao Arouca após o desaire europeu."Temos um lema e não fugimos dele.

Vítor Bruno deu a receita para a receção ao Arouca:"Tem jogadores de muito talento, alguns muitos experientes na Liga. O segredo foi centrar-nos no que somos, voltar a ter apetite voraz pela vitória. Ver o jogo de Guimarães, carregar a barra de energia ao máximo e procurar este sabor da vitória." No discurso para assinalar o 131.º aniversário do clube, o presidente portista recordou todos os líderes que o antecederam. E destacou desportistas que marcaram a história e definiram a identidade do FC Porto, de Pavão a José Maria Pedroto, sem esquecer Vítor Baía, Pepe, Sérgio Conceição, Aurora Cunha ou Fernanda Ribeiro, entre outros.

