Vírus está a matar bovinos no planalto mirandês

30/10/2023 14:12:00 RTPNoticias

Em Trás-os-Montes estão a morrer, todos os dias, vários bovinos por causa de um vírus. Os produtores do planalto mirandês pedem a intervenção urgente das autoridades. O problema é tão grave ao ponto do veterinário municipal de Miranda do Douro classificar estas mortes como 'uma calamidade'.