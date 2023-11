Vários feridos em distúrbios no aeroporto do Daguestão: EUA condenam 'manifestações antissemitas' (com imagens)

Dezenas de pessoas invadiram, no domingo, o aeroporto de Makhachkala, capital da região russa do Daguestão, e causaram alguns distúrbios, depois de saberem da chegada de um avião proveniente de IsraelOs Estados Unidos condenaram as"manifestações antissemitas" num aeroporto na república russa do Daguestão, após rumores de que um voo de Israel tinha aterrado.

"Os Estados Unidos estão inequivocamente ao lado de toda a comunidade judaica, enquanto assistimos a um aumento global do antissemitismo", acrescentou. Ao anúncio da chegada do aparelho, com destino a Moscovo e numa escala em Makhachkala, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava"sob controlo", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram direcionados para outros locais.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, provocando a morte de mais de 1400 pessoas, na maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então. headtopics.com

Desde o início da guerra, mais de 8000 pessoas morreram em Gaza, devido aos bombardeamentos que Israel realizou nas últimas três semanas, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

