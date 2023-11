Vários detidos após funeral de adolescente iraniana alegadamente agredida por não usar hijab

Várias pessoas foram detidas este domingo após o funeral da adolescente iraniana Armita Geravand, de 16 anos, que morreu vítima de um alegado ataque de agentes da polícia da moralidade no Teerão, por não usar véu.

Os meios de comunicação social iranianos próximos da oposição do Governo do Irão informaram que o enterro ocorreu no cemitério Behesht Zahra, no Teerão, apesar do desejo expresso da sua família de que o corpo fosse trasladado para a sua cidade de origem, Kermanshah, uma zona de maioria curda.

Um grande contingente de forças de segurança esteve presente no funeral da adolescente Armita Geravand e filmou os participantes, possivelmente para evitar que a cerimónia se transformasse num protesto contra as autoridades, como o desencadeado após a morte dePrémio Sakharov para a iraniana Mahsa Amini, que morreu o ano passado, e para o movimento Mulher, Vida, Liberdade do IrãoNão foram realizadas detenções durante o funeral, mas alguns dos que... headtopics.com

A ONG Iran Human Rights (IHR) e a oposição no exílio apelaram a uma investigação internacional independente sobre a morte de Armita Geravand. A adolescente, que viajava no metro de Teerão, a 1 de outubro, sem lenço na cabeça, terá sofrido um ferimento, reacendendo a discussão num momento em que o Irão colocou na rua a ‘polícia da moralidade’, a qual os ativistas implicam na morte polémica de Mahsa Amini no ano passado, que causou protestos anti-regime um pouco por todo o país.

Ao mesmo tempo, os legisladores do país estão a discutir penas ainda mais rigorosas para quem desrespeita o uso do. Para as mulheres muçulmanas praticantes, cobrir a cabeça é um sinal de piedade diante de Deus e modéstia diante de homens. headtopics.com

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita GeravandEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos em funeral da jovem iraniana que morreu devido a incidente no metro por não usar corretamente hijabEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos no funeral da jovem iraniana que morreu devido a alegado ataque da polícia da moralidade em TeerãoEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita GeravandEnterro ocorreu este domingo no cemit&233;rio Behesht Zahra, em Teer&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana “agredida por não usar véu islâmico”A organiza&231;&227;o n&227;o governamental (ONG) de direitos humanos Hengaw confirmou a deten&231;&227;o de v&225;rias mulheres e de pelo menos dois familiares da jovem falecida. Consulte Mais informação ⮕

David Neres integra boletim clínico do Benfica e pode parar vários mesesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕