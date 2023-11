Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita Geravand

Os meios de comunicação social iranianos próximos da oposição do Governo do Irão informaram que o enterro ocorreu hoje no cemitério Behesht Zahra, em Teerão, apesar do desejo expresso da sua família de que o corpo fosse trasladado para a sua cidade de origem, Kermanshah, uma zona de maioria curda.

Alguns dos participantes no funeral entoaram `slogans` como "Armita, a tua alma está feliz" ou "esta flor é um presente para o país". A organização não governamental (ONG) de direitos humanos Hengaw confirmou a detenção de várias mulheres e de pelo menos dois familiares da jovem falecida.

Segundo a versão oficial, a adolescente sofreu uma queda repentina de tensão arterial enquanto esperava na plataforma da estação de metro Shohada, na capital iraniana, Teerão. A ONG Iran Human Rights (IHR) e a oposição no exílio apelaram a uma investigação internacional independente sobre a morte de Armita Geravand. headtopics.com

Ao mesmo tempo, os legisladores do país estão a discutir penas ainda mais rigorosas para quem desrespeita o uso do `hijab`.

