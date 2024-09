V. Guimarães vs FC Porto: Os Dragões Buscam Triunfo Em Guimarães

Estreou-se em fevereiro de 2022 frente ao FC Arouca , daí para cá, o médio canadiano marcou 10 golos e fez 9 assistências pelos dragões.

A partida de Guimarães terá arbitragem de Fábio Veríssimo. O árbitro da Associação de Futebol de Leiria já esteve numa partida do FC Porto na presente temporada, frente ao Santa Clara . Os assistentes são Pedro Martins e Hugo Marques, ao passo que Bruno Vieira é o quarto árbitro. Fábio Melo está no VAR.

“A luta são os três pontos. Estou preocupado com o jogo, porque é o próximo, contra uma grande equipa. É um conjunto muito competitivo, muito intenso, que tem feito um bom início de Campeonato. É uma equipa que quer entrar forte, que quer mostrar logo que é uma equipa grande. Mas sabe também que vai encontrar uma equipa que está moralizada, que tem feito um início de época muito bom”, disse Rui Borges.

No lado do V. Guimarães, Rui Borges não pode contar com Jorge Fernandes e Mikel VIllanueva, que estão lesionado.

FC Porto V. Guimarães Campeonato Nacional Futebol Português Fábio Veríssimo

