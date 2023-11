Ursula Von der Leyen visita Kiev para abrir negociações de adesão à UE

05/11/2023 07:50:00 expresso 1 min.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, visitou Kiev para abrir as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. No entanto, ficou claro que ainda há um longo caminho a percorrer. O presidente ucraniano, Zelensky, recusa fazer cedências à Rússia e pede ajuda para controlar o espaço aéreo do país.