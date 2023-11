Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feira

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou que apenas “serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo CODU/INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos”.

O que significa que, para serem atendidos no Serviço de Urgência Pediátrica do HESE, desde hoje e até sexta-feira, no período noturno, entre as 21h00 e as 09h00, é necessário que os utentes passem por essa pré-triagem.

Durante o período em que a urgência pediátrica vai ter equipa reduzida, o serviço “continuará a funcionar para garantir a resposta às situações urgentes e emergentes”, destacou o HESE.Segundo o hospital de Évora, a redução da equipa que vai estar de serviço na Urgência Pediátrica “decorre de declarações de indisponibilidade para realização de trabalho extraordinário apresentadas pelos médicos”.

Contactada pela Lusa, fonte hospitalar precisou que, habitualmente, o serviço é assegurado por três médicos, mas, durante estes três dias, no período noturno, “estarão apenas dois médicos” de serviço. No comunicado esta quarta-feira divulgado, com o objetivo de informar a população para esta alteração na urgência, o HESE insistiu que os utentes devem contactar a Linha de Saúde 24 e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), antes de se dirigirem à unidade hospitalar.

:

CMJORNAL: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraHospital do Espírito Santo de Évora anunciou que apenas serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraHospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou que apenas 'serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo CODU/INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Hospital do Barreiro encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraSe necessário, os utentes podem recorrer à urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada, diz o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraAquela unidade apela aos utentes para se dirigirem às urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »