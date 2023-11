Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feira

O que significa que, para serem atendidos no Serviço de Urgência Pediátrica do HESE, desde hoje e até sexta-feira, no período noturno, entre as 21:00 e as 09:00, é necessário que os utentes passem por essa pré-triagem.

Contactada pela Lusa, fonte hospitalar precisou que, habitualmente, o serviço é assegurado por três médicos, mas, durante estes três dias, no período noturno, “estarão apenas dois médicos” de serviço. “Apela-se a todos os utentes que contactem a Linha de Saúde 24 antes de se dirigirem ao Serviço de Urgência Pediátrica, no período entre as 21:00 e as 09:00, para que sejam devidamente encaminhados, em função da gravidade do seu quadro clínico”, sublinhou.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

CMJORNAL: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraHospital do Espírito Santo de Évora anunciou que apenas serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraHospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou que apenas 'serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo CODU/INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraUnidade hospitalar esclarece os utentes que, antes de se dirigirem ao hospital, devem contactar o SNS 24 ou em situações de emergência o 112.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraAquela unidade apela aos utentes para se dirigirem às urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Hospital de Almada anuncia fecho noturno da urgência pediátricaA administra&231;&227;o do Garcia de Orta explica a decis&227;o com a indisponibilidade dos m&233;dicos para fazerem mais horas extraordin&225;rias.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Urgência pediátrica do Garcia da Orta fecha durante a noite a partir de 1 de NovembroEncerramento da unidade em Almada acontecerá entre as 20h e as 8h30 devido à “incapacidade de assegurar as correspondentes escalas médicas”.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »