Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feira

No comunicado divulgado esta quarta-feira, com o objetivo de informar a população para esta alteração na urgência, o HESE insistiu que os utentes devem contactar a Linha de Saúde 24 e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), antes de se dirigirem à unidade hospitalar.

"Apela-se a todos os utentes que contactem a Linha de Saúde 24 antes de se dirigirem ao Serviço de Urgência Pediátrica, no período entre as 21:00 e as 09:00, para que sejam devidamente encaminhados, em função da gravidade do seu quadro clínico"

CMJORNAL: Urgência Pediátrica de Évora com equipa reduzida no período noturno até sexta-feiraHospital do Espírito Santo de Évora anunciou que apenas serão assistidos os doentes que sejam referenciados pelo INEM, pela Linha de Saúde 24 ou por outros médicos.

