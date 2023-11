Urgência em cirurgia e ortopedia de Viseu encerrada em novembro durante a noite

Nessa medida, a partir do dia 01 de novembro, quarta-feira, o Serviço de Urgência Polivalente do CHTV "irá ativar o Plano de Contingência, por manifesta incapacidade de assegurar, durante as 24 horas, a escala nas especialidades de Cirurgia Geral e Ortopedia e a Via Verde Coronária".

As equipas "médicas de Cirurgia Geral e Ortopedia estão completas no período diurno, contando com os elementos regulamentarmente estabelecidos para poderem fazer atendimento no Serviço de Urgência e atividade cirúrgica no Bloco Operatório".

Para estes casos, fica "a cargo da VMER - Viseu o eventual acompanhamento pré-hospitalar das situações de maior gravidade". Já a "Via Verde Coronária vai estar inativa durante doze dias do mês de novembro, o que acontecerá pela primeira vez no próximo sábado, dia 04, sendo responsabilidade do CODU orientar os síndromes coronários agudos para o hospital de referência -- Via Verde Coronária do CHUC".

