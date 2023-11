Urgência do Santa Maria regista pico no atendimento

A Urgência Central do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, em Lisboa, atendeu, na sexta-feira, 470 casos, o número mais elevado desde o início de outubro, estando a passar por um período "extraordinariamente duro", disse o diretor. De acordo com dados do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), os 470 episódios de urgência atendidos correspondem a um aumento de 50% em relação ao mesmo dia da semana anterior. "Estamos com algumas dificuldades.

Tivemos um aumento muito grande da afluência no dia de ontem. Hoje mantemos uma afluência aumentada em relação a dias anteriores e sabemos que existem vários hospitais à volta que determinadas valências encerradas e é necessária uma coordenação muito grande", disse o diretor do serviço de urgência do Hospital Santa Maria, João Gouveia





🏆12. JNegocios » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CMJORNAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraUnidade hospitalar esclarece os utentes que, antes de se dirigirem ao hospital, devem contactar o SNS 24 ou em situações de emergência o 112.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraAquela unidade apela aos utentes para se dirigirem às urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra urgência pediátrica de quinta a segunda-feiraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro, em LisboaOrdem dos Médicos alerta que a situação se deverá repetir 'em vários dias do mês de novembro e coloca em risco a assistência médica às grávidas e restantes doentes da região de Lisboa'.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em LisboaA Ordem dos Médicos manifestou-se hoje 'muito preocupada' com a situação da urgência obstétrica no Hospital São Francisco Xavier, que acolhe as utentes do Santa Maria devido a obras, alertando para um 'modelo inaceitável' na escala para novembro.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em LisboaA Ordem alerta que esta situa&231;&227;o dever&225; repetir-se "em v&225;rios dias do m&234;s de novembro e coloca em risco a assist&234;ncia m&233;dica &224;s gr&225;vidas e restantes doentes da regi&227;o de Lisboa".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »