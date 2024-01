Urgência do Hospital Padre Américo com falta de capacidade para atender doentes

A urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, teve ao fim da manhã desta terça-feira entre 50 a 70 doentes internados, parte dos quais em macas de ambulâncias, e tempos de espera de várias horas, segundo os bombeiros. "Aquilo é quase uma medicina de guerra", comentou à Lusa o comandante Alexandre Pinto, da corporação de Baião, referindo-se aos constrangimentos observados, quando, às 12h30, se encontravam"mais de 50 doentes" na urgência do Hospital Padre Américo.

"Hoje de manhã estavam lá 25 ambulâncias", referiu, explicando que o serviço não tem capacidade para atender tantas ocorrências, a maioria do foro respiratóri





