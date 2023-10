Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga vai fechar entre sábado e segunda

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSEm causa está a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, “apesar do esforço de todas as entidades envolvidas”.O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Braga vão estar fechados entre as 08:00 de sábado e as 08:00 de segunda-feira, foi anunciado esta sexta-feira.

Em nota publicada na sua página da Internet, o hospital refere que, nos próximos dias, o bloco de partos estará em funcionamento apenas para as utentes e parturientes que já ali se encontram internadas.

Explica que em causa está a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, “apesar do esforço de todas as entidades envolvidas”. Aconselha que, em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região optem por se deslocar aos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo. headtopics.com

Professores aderem à greve da Função Pública e não pedem só recuperação do tempo de serviçoGreve geral dos funcion&225;rios p&250;blicos est&225; marcada para esta sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Explosão de gás seguida de incêndio em zona universitária de MadridUma explos&227;o de g&225;s seguida de inc&234;ndio na zona universit&225;ria de Madrid obrigou a cercar a &225;rea, a bloquear algumas ruas e a evacuar alguns dormit&243;rios devido &224; viol&234;ncia das chamas. Consulte Mais informação ⮕

Portugal acompanha posição de Guterres sobre conflito entre Israel e o HamasPara o Governo portugu&234;s, "n&227;o h&225; forma nenhuma de dizer que Ant&243;nio Guterres est&225; de alguma maneira a desculpabilizar o terrorismo". Consulte Mais informação ⮕

Guterres rejeita acusações de que justificou terror do Hamas. 'Isto é falso. Foi o oposto”Secret&225;rio-geral da ONU reage &224;s acusa&231;&245;es de Israel, que exige a sua demiss&227;o por ter lembrado que o povo palestiniano est&225; sob ocupa&231;&227;o israelita h&225; mais de meio s&233;culo. Consulte Mais informação ⮕

PCP quer 10,5 euros de subsídio de alimentação e IUC inalteradoA par destas propostas, o PCP insiste em medidas que j&225; apresentou nesta legislatura - e que foram chumbadas -, como o aumento do sal&225;rio m&237;nimo nacional para os 910 euros em janeiro, atingindo os mil durante 2024, ou o aumento geral dos sal&225;rios em 15%, em pelo menos 150 euros. Consulte Mais informação ⮕