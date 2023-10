Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segunda

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Braga vão estar fechados entre as 08:00 de sábado e as 08:00 de segunda-feira, foi hoje anunciado

Em nota publicada na sua página da Internet, o hospital refere que, naquele período, o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que já ali se encontram internadas. Explica que em causa está a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, “apesar do esforço de todas as entidades envolvidas”.

Aconselha que, em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região optem por se deslocar aos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo. headtopics.com

