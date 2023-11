Universidade de São José em Macau reforça ensino de português em licenciaturas

Os atuais alunos “acabam com um português que vai do A1 ao A2, quanto muito”, admitiu o académico. “A ideia com a revisão curricular é permitir ir até ao B2, C1 se der. Portanto, sai com uma aprendizagem de língua muito mais avançada”, sublinhou.

O reitor da USJ, Stephen Morgan, disse hoje esperar que o regulador do ensino em Macau, a Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), aprove em breve a revisão curricular.

O reitor revelou que, na terça-feira, durante uma reunião na DSEDJ, defendeu que, “se Macau quer desempenhar o papel de plataforma , todo o sistema de educação deve levar a sério a necessidade de contratar professores de português”.

Apesar do fim destas medidas, a diretora do IPOR, Patrícia Ribeiro, admitiu à Lusa que as restrições à residência para portugueses em Macau, impostas em agosto, têm dificultado a contratação de novos professores.

O ‘blue card’, um vínculo laboral atribuído a não residentes, não oferece quaisquer benefícios ao nível da saúde ou educação, nem a possibilidade de garantir a residência permanente em Macau. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

CMJORNAL: Um ferido grave em atropelamento na EN10 em Quinta do CondeVítima foi transportada para o Hospital de São José.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Hotéis de Macau recebem mais de 1,1 milhões de pessoas em setembroMacau teve, em setembro, mais de 1,1 milhões de pessoas em hotéis. A Direção dos Serviços de Estatística e Censos revelou que houve um aumento de 158,2% em termos anuais.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Número de trabalhadores não residentes em Macau subiu quase 20 mil até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Número de trabalhadores não residentes em Macau subiu quase 20 mil até setembroO número de trabalhadores sem estatuto de residente em Macau subiu em setembro, pelo oitavo mês consecutivo, tendo aumentado em quase 20 mil desde que atingiu, em janeiro, o número mais baixo desde 2014.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Hotéis de Macau recebem mais de 1,1 milhões de pessoas em setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Universidades de Coimbra e Macau criam laboratório sobre envelhecimento cognitivoDe acordo com dados do Censos 2021, o número de pessoas com 64 anos ou mais de idade aumentou 20,6% desde 2011 em Portugal.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »