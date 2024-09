União histórica em futebol português: clubes aprovam partilha equitativa de fundos

“É um sinal inequívoco de que o futebol profissional está unido e há uma missão comum que os clubes querem seguir em conjunto”, enalteceu Pedro Proença, o presidente daquela entidade.A manutenção da distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos clubes da II Liga foi esta sexta-feira aprovada por unanimidade e aclamação em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional .

O dirigente falava no final da reunião magna ordinária, na sede do organismo, no Porto, em que as 34 sociedades desportivas dos dois escalões profissionais ratificaram uma medida para “garantir entre si um apoio financeiro mais justo e equilibrado”. “Verdadeiramente, é o dia mais reconfortante que passei como presidente da LPFP. Este movimento absolutamente solidário e histórico foi iniciado pelo Paços de Ferreira e todos anuíram.

Proença e a itinerância das SAD:"Vem quebrar com a solidariedade e o associativismo que tem de imperar"“Pelo quadro normativo da UEFA, o montante que foi dividido poderia ter sido alocado apenas aos representantes da I Liga, mas houve um movimento absolutamente inorgânico assumido por todos eles com sentimento de responsabilidade em AG. Os maiores clubes em Portugal decidiram, de forma unânime, votar em espírito de solidariedade.

A AG da Liga de clubes ratificou ainda por unanimidade e aclamação o relatório de atividades e contas referente à época 2023/24, com resultados operacionais positivos de quase 2,6 ME, que garantiram o nono exercício consecutivo com lucro do organismo.

Futebol Português LPFP União De Clubes Fundos Solidariedade UEFA

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

FC Porto exige 5 milhões de euros a Super Dragões por danos na assembleia geralPedido de indemnização entrou no Tribunal de Instrução Criminal do Porto interposto pela SAD azul-e-branca.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Benfica convoca Assembleia Geral Extraordinária para 21 de setembroPavilhão nº1 foi o local escolhido ou, se necessário, noutro espaço do Complexo Desportivo do Clube.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Benfica convoca Assembleia Geral Extraordinária para 21 de setembroEm cima da mesa está a prometida alteração dos estatutos do clube, promessa eleitoral de Rui Costa, há muito aguardada pelos adeptos e sócios. A reunião vai decorrer no dia 21 de setembro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Benfica convoca Assembleia-Geral Extraordinária para dia 21 de setembroO Benfica anunciou em comunicado que foi convocada uma Assembleia-Geral Extraordinária para dia 21 de setembro. O clube da Luz anunciou que o principal tema da assembleia será a revisão de estatutos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Benfica convoca Assembleia Geral Extraordinária para 21 de setembroToda a informação nacional e internacional. Música, programas, vídeos e podcasts. Na rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Arranca 79.ª Assembleia-Geral da ONU com foco no progresso dos ODSA 79.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas (UNGA79) arranca hoje em Nova Iorque e representará um 'marco crucial' no esforço global para acelerar o progresso em direção aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), indicou a organização.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »