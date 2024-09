Uma Viagem Pela Rota do Pão Alentejano

O pão é a base da gastronomia alentejana. Ao pão, aos coentros e ao alho juntam-se os ovos escalfados, o bacalhau e outros condimentos mais nobres, transformando a ancestral açorda dos pobres no cartão-de-visita da moderna cozinha regional. Embarque nesta viagem pela rota do pão alentejano.No Boa Cama Boa Mesa na SIC, vamos até à Cova da Beira. A viagem começa numa aldeia do concelho do Fundão e com tocadores de bombos.

No"Boa Cama Boa Mesa" na SIC, Martim Cabral foi à descoberta da Covilhã onde 50 murais de arte urbana integram já o roteiro turístico da cidade. Se no passado os lanifícios foram a base da economia local, agora é a população académica quem ajuda a revitalizar o comércio da região.

No"Boa Cama Boa Mesa na SIC", Martim Cabral leva-nos à Serra da Estrela ver como se faz o queijo artesanal. E descobriu que a principal espécie de cabras serranas corre sérios riscos de extinção.No"Boa Cama Boa Mesa na SIC", Martim Cabral leva-nos à região do Fundão, visitada por milhares de pessoas em tempo de cerejas.

Uma montanha a partir-se ao meio, como estão os milionários russos a fintar a UE e uma avó que bate recordes aos 90 anosA eslovena que bate recordes aos 90 anos: "Gosto de estar viva e quero viver ainda mais tempo"Como está a Noruega a repovoar as aldeias? Os jovens estão a aderirLaura Carreira conquista prémio de melhor realização no festival de San SebastianDuas semanas após o início do ano letivo continuam a faltar cerca de 1700...

Ljubomir Stanisic: “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu.

Pão Alentejano Gastronomia Regional Cova Da Beira Tradição Culinária

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Grand Tour: Uma Viagem Pela Ásia No Início Do Século XXO filme 'Grand Tour', de Miguel Gomes, acompanha a viagem de Edward e Molly pela Ásia no início do século XX. O filme ganhou o prémio de Melhor Realização no festival de Cannes e é o candidato português ao Óscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Rosa Carvalho: Uma Viagem Pela Obra da Artista DiscretaA exposição na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva celebra a obra consistente de Rosa Carvalho desde os anos 80. A artista, conhecida por sua capacidade de navegar entre realismo e abstração, apresenta uma visão única da cultura visual portuguesa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Grand Tour: Uma Viagem pela Ásia e a Vida de EdwardO filme 'Grand Tour', dirigido por Miguel Gomes, acompanha a viagem de Edward e Molly pela Ásia no início do século XX. Retratando a vida de Edward, um funcionário público britânico com uma postura peculiar da época, o filme combina narrativa ficcional e documentários filmados na própria Ásia.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Diálogo entre religiões permite combate ao extremismo, diz Papa FranciscoO Sumo Pontífice encontra-se a realizar uma viagem de 12 dias pela Ásia e Oceânia.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Esta Não É Uma Guerra Pela Terra, É Pela PopulaçãoO politólogo búlgaro Ivan Krastev afirma em entrevista ao Expresso que a guerra na Ucrânia é motivada pela ansiedade demográfica da Rússia e acelerada pela pandemia de COVID-19. Krastev explica os temores de Putin e o que o levou a uma liderança autocrática e imperialista.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

A TAP a todo o custoCom ventos cruzados pela esquerda e pela direita, a TAP só podia ser uma tragédia voadora.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »