Uma 'teia de aranha'. O que existe na cidade-túnel por baixo de Gaza?

Uma rede de túneis do Hamas, com centenas de quilómetros de comprimento, e cerca de 80 metros de profundidade, é o que aguarda neste momento as tropas israelitas na Faixa de Gaza, dizem fontes de segurança israelitas à agência noticiosa Reuters. Os Estados Unidos temem agora que Israel enfrente um desafio sem precedentes.

Outras fontes de segurança pertencentes a países vizinhos de Israel acreditam que estes túneis estejam localizados a cerca de 80 metros de profundidade, ao invés de 40, e que os mesmos percorram centenas de quilómetros até chegarem ao Egito. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acrescenta ainda a possibilidade do grupo de extremistas ter em sua posse"muitos IEDs " e "armadilhas".

Yocheved Lifshitz, uma das idosas que esteve presa nos túneis e foi feita refém pelo Hamas, pode não ter noção da profundidade a que estava, ou dos quilómetros que as passagens tinham, mas garante que os labirintos se assemelhavam a"uma teia de aranha". headtopics.com

Acredita-se que os túneis utilizados pelo Hamas tenham começado a ser escavados ainda na década de 1990, tendo a sua construção - à base de cimento - ficado mais fácil em 2005, quando Israel retirou soldados e colonos da Faixa de Gaza.

Em 2021, as forças israelitas garantiram ter destruído mais de 100 quilómetros de túneis durante ataques aéreos, o que levou ao desabamento de três edificios. Na altura, o Hamas afirmou que apenas 5% das suas passagens tinham sido atingidas e que as mesmas se estendiam por 500 quilómetros. headtopics.com

"Existe uma cidade inteira debaixo de Gaza à profundidade de 40 a 50 metros. Há bunkers e quartéis-generais e arrumação e claro estão bem ligados a mais de um milhar de posições de lançamento de rockets", adianta Amir Avivi, antigo brigadeiro no exército de Israel, à Reuters.

Rendas e BCE: quer uma boa notícia, uma má ou uma assim-assim?O BCE resolveu não fazer alterações na taxa de juro de referência, mas nem tudo são boas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Líderes reunidos em Bruxelas com foco no Médio Oriente e em desafios europeusEncontro visa a uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados. Consulte Mais informação ⮕

No Uganda, uma cama pode salvar a vida de uma criança oncológicaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Joana Vasconcelos esclarece polémica sobre refugiados: “Uma agulha e uma lã são dois objetos preciosos”Na altura, Joana Vasconcelos recebeu várias críticas. Consulte Mais informação ⮕

A cidade-túnel do Hamas: debaixo de Gaza, uma frente de batalha invisível para IsraelO Hamas tem túneis para ataques, contrabando e armazenamento que se estendem por centenas de quilómetros. Os reféns descreveram a rede como “uma teia de aranha”. Consulte Mais informação ⮕

Israel levou a cabo uma 'larga incursão' no norte de GazaExército israelita diz ter conseguido destruir 'várias células terroristas, infraestruturas e lançadores de mísseis anti-tanques' na maior incursão terrestre desde o início da guerra. Consulte Mais informação ⮕