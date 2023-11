Uma Igreja que não exige atestado de 'bom comportamento': Papa encerra assembleia do sínodo

Sínodo terá nova assembleia plenária daqui a um ano. Valorização dos leigos e das mulheres é uma das conclusões, mas relatório final pede mais reflexão sobre vários assuntos.

A assembleia do sínodo que terminou este domingo com a missa não encerra este movimento convocado pelo Papa Francisco para pôr a Igreja a discutir sobre o seu próprio funcionamento, as conclusões não são conclusões, têm propostas de continuação da reflexão e do aprofundamento sobre alguns dos principais temas. Uma nova assembleia plenária deve decorrer daqui a um ano.

