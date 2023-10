Uma final entre tricampeões

2023 constitui a final entre tricampeões mundiais, a África do Sul (1995,2007 e 2019) e a Nova Zelândia (1987, 2011 e 2015). E é, de acordo com as diversas estimativas, um jogo de tripla.

Independentemente da perspectiva do resultado, será um encontro entre dois modelos: do lado sul-africano, o râguebi de colisão que faz da capacidade de avançar em força no terreno a sua maior arma; do lado neozelandês, o râguebi de movimento que faz da iniciativa, da flexibilidade e da mobilidade, coordenados e focados pela mesma leitura da situação que enfrentam, a sua eficácia numa articulação de pequenas unidades que, para além...

Por outro lado, os sul-africanos, embora sem a fluidez neozelandesa, colocam a pressão das suas poderosas colisões como a principal arma de desequilíbrio das defesas adversárias. E será curioso ver como estas equipas, muito próximas no valor das placagens bem-sucedidas, mas muito diferentes nas formas defensivas e atacantes, vão garantir a defesa das suas áreas de ensaio.

Com ligeira vantagem, a conquista é favorável aos neozelandeses, mesmo se os sul-africanos demonstraram a sua capacidade nas formações-ordenadas contra Inglaterra ao provocarem três penalidades, que acabaram por lhes dar a vitória.

Nos alinhamentos os neozelandeses voltam, com 97% contra 88%, a mostrar superioridade, a que acrescentam um bom uso de combinações que permitem que transformem esta fase estática numa sua excelente base de ataque.

Mas o trio de trás dos sul-africanos não lhes fica atrás em perigosidade.