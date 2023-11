Uma dança de galáxias peculiares nas melhores imagens da Terra e do Espaço

Mais de 100 mil pessoas protestam em Madrid contra a amnistia dos independentistas catalãesMinistro da Defesa russo acusa EUA de alimentarem"deliberadamente" tensões geopolíticasMais de 20 feridos e pelo menos 60 detidos em invasão de aeroporto na Rússia

Filipa Garcia, CEO da Garcias Wines & Spirits: "Comigo está uma equipa. Não faço nada sozinha na Garcias" Filipa Garcia, CEO da Garcias Wines & Spirits:"Comigo está uma equipa. Não faço nada sozinha na Garcias"SociedadeMarco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’.

“É uma prisão”. Viagem por uma Belém irreconhecívelPalestinianos da Cisjordânia estão impedidos de entrar em Israel para trabalhar. “Há pessoas a ficarem doentes” por passarem o dia a ver imagens de Gaza na televisão, conta o taxista Yousef Moti, que nos guia pela cidade, agora despida de vida e de turistas. Consulte Mais informação ⮕

Entre o rio e a terra, o cinema no feminino vence o Doclisboa 2023As Melusinas à Margem do Rio, de Mélanie Pereira, e la tierra los altares, de Sofía Peypoch, levam (merecidamente) os prémios máximos do festival de cinema documental. Consulte Mais informação ⮕

Migrantes irregulares à deriva em terraVeremos como irá a Comissão Europeia encontrar a métrica para avaliar quem são os migrantes irregulares com “potencial risco” e depois se sabe a Europa onde encontrá-los. Consulte Mais informação ⮕

Cientistas alertam: a vida na Terra está 'em estado de sítio' devido às alterações climáticasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Rússia apela a Israel para renunciar a estratégia de “terra queimada”em Gaza“Se Gaza for destru&237;da, se dois milh&245;es de residentes forem expulsos, como planeiam alguns pol&237;ticos em Israel e no estrangeiro, isso criar&225; uma cat&225;strofe que se prolongar&225; durante muitas d&233;cadas, sen&227;o s&233;culos. Consulte Mais informação ⮕

Rússia apela a Israel para renunciar a estratégia de “terra queimada”em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕