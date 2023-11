Uma aplicação móvel para a detecção automática da traça-da-uva e da cigarrinha-verde na vinha

Imagine o leitor que um viticultor duriense encontra, numa armadilha tradicional, na sua vinha, 500 traças-da-uva, que tem de as contar manualmente e que, sem saber de que insecto se trata, tem de pegar na taça com a feromona diluída e deslocar-se a Vila Real para a mostrar a técnicos especializados... Moroso, já para não dizer impossível, não é? É isso ou ter em cada quinta gente que saiba identificar pragas.

Essa versão é uma aplicação móvel, paga por descarregamento e por praga, ou seja, uma só vez, e que começará a ser comercializada em 2024. Basta ter umverifica se a armadilha cabe toda na imagem e se esta está focada e ainda a enquadra — e não é preciso deitar fora as armadilhas convencionais — já existem armadilhas instrumentadas, mas são mais caras e assim multiplicam-se os pontos de monitorização para o viticultor.

Trata-se de"uma ferramenta de apoio à monitorização, que permite detectar quando as pragas começam a incidir na cultura e quando elas são mais perigosas, no pico dos voos",, explica o responsável pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento da GeoDouro, Telmo Nogueira. No Douro, a traça-da-uva faz quatro voos por campanha, com três picos antes da vindima e um depois. headtopics.com

um sensor que pudesse ser instalado junto da armadilha. É uma miniestação, se quiser. Na prática, o sensor é um, que os viticultores e as empresas podem subscrever ou não”​, nota Telmo Nogueira. É revestido por um escudo que o protege da radiação e temperaturas elevadas e tem bateria para um ano.

