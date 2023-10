Um polícia e um jovem mortos durante manifestações na província moçambicana de Nampula

Um agente da polícia e um jovem morreram hoje durante manifestações, em Nampula e em Nacala, contra os resultados das eleições autárquicas em Moçambique, anunciou a Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP)

O agente terá sido morto em retaliação ao baleamento de uma criança de dez anos, à saída da escola, numa ação enquadrada na reação das autoridades às manifestações contra as eleições autárquicas, na cidade de Nampula, província com o mesmo nome, no norte do país.

“As cidades de Nampula e Nacala-Porto estão a registar tumultos e a polícia está a responder com tiros de balas de borrachas e verdadeiras”, diz aquela ONG.A Lusa ainda não conseguiu ouvir a reação da polícia às informações avançadas pelo CIP. headtopics.com

Na cidade de Maputo, a polícia moçambicana fez hoje vários disparos de gás lacrimogéneo sobre milhares de pessoas numa manifestação contra os resultados das eleições autárquicas anunciados pela Comissão Nacional de Eleição (CNE).

Segundo os resultados anunciados por aquele órgão eleitoral, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) venceu em 64 das 65 autarquias do país, à exceção da Beira, ganha pelo MDM.

