Um mundo de simetrias no traço romântico de Ernst Haeckel

Nas 100 litografias da sua obra maior, Ernst Haeckel procurou a estilização e a distorção de formas para o efeito decorativo que procurava.O embate deu-se com a força equivalente a milhares de milhões de explosões como aquela que libertou o inferno sobre Nagasaki, em 1945, sob a forma de uma bomba atómica. Há perto de 66 milhões de anos, um asteroide com 10 Km de diâmetro rompeu o escudo da atmosfera terrestre.

Nas 100 litografias da sua obra maior, Ernst Haeckel procurou a estilização e a distorção de formas para o efeito decorativo que procurava.

Um mundo de simetrias no traço romântico de Ernst HaeckelFascinado pela simetria que encontrava em organismos microscópicos, o alemão Ernst Haeckel produziu, no início do século XX, um monumento à ilustração científica, o livro Formas de Arte na Natureza. Obra inspiradora para o Art Nouveau e microscopistas amadores. A vida de Haeckel não foi destituída de polémicas. Consulte Mais informação ⮕

No Lisboa Ao Vivo, Weyes Blood iluminou a escuridão com canções, grandes cançõesNatalie Mering assinou este sábado um concerto irrepreensível, jogando com formas clássicas da pop, adaptando-as para falar do e para o presente. Este domingo estará no Hard Club, no Porto. Consulte Mais informação ⮕

Chloé Cruchaudet gosta de pessoas que se “movem de um mundo para o outro”Em Mau Género, a autora de BD quis tratar o tema da identidade de género. A história verdadeira do desertor Paul Grappe, da sua mulher Louise e de Suzanne era perfeita. Consulte Mais informação ⮕

Valete: “Eu queria mudar o mundo, mas não visitava a minha avó. Queria mudar o mundo e não fazia a cama”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Inimigo Público: António Guterres vai demitir-se da ONU para não deixar o mundo num pântanoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

As enigmáticas duas letras do Champagne: se tiver uma lupa, ajuda…João Paulo Martins revela os maiores segredos do mundo dos vinhos Consulte Mais informação ⮕