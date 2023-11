Um morto e milhares de casas sem eletricidade em França devido à tempestade

O ministro apelou para que a população evite deslocações rodoviárias, adiantando que a Côtes d'Armor, na costa Bretanha e Mancha na Normandia estão sob aviso vermelho devido ao vento forte.

Dez por cento dos comboios de alta velocidade (TGV) também foram suspensos em França, com o tráfego suspenso em rotas como Paris-Le Mans e Paris-Nantes. No serviço suburbano de Paris, boa parte da linha A (uma das linhas mais movimentadas) está parada.

Dois aeroportos na Bretanha, Brest e Quimper, estão fechados desde quarta-feira e noutros no noroeste de França, os aviões tiveram de ser desviados. Nos aeroportos de Paris registaram-se esta manhã alguns atrasos devido à tempestade, reconheceu o ministro.

Segundo as autoridades, foram registados ventos perto dos 200 km/h em Finistère, na Bretanha (oeste), provocando cortes de energia e queda de árvores, mas não foram registados danos maiores. Na quarta-feira à noite, na costa da Bretanha, foram registadas rajadas de até 193 quilómetros por hora em Plougonvelin, no cabo Saint Mathieu, 171 em Lanvéoc, na península de Crozon ou 156 na cidade de Brest.Na costa, a Météo France alertou para o risco de ondas fortes, entre seis e oito metros na maior parte da costa atlântica, e entre oito e dez metros na da Bretanha.

A Enedis, subsidiária da EDF responsável pelas linhas de energia, indicou que esta manhã havia 1,2 milhões de casas sem energia. A empresa mobilizou 3.000 dos seus trabalhadores para lidar com avarias previsíveis.

:

SICNOTICIAS: Depressão Ciarán faz um morto e três feridos em FrançaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Um morto e milhares de habitações sem eletricidade em França devido à tempestadeMinistro dos transportes apelou para que a população evite deslocações rodoviárias.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: França promete uma “luta impiedosa” contra o antissemismo no paísVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no paísA primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, prometeu hoje uma 'luta impiedosa' contra o aumento do antissemitismo após a descoberta de `graffiti` antijudaicos em edifícios de vários bairros da capital.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no paísDesde o ataque do Hamas a Israel, a07 de outubro, as autoridades francesas registaram 857 atos antissemitas. São tantos em 3 semanas, como os registados durante o resto do ano.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no país'Situação no Médio Oriente não serve como justificação para o antissemitismo', afirmou a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »