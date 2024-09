Um Morto E Dois Feridos Graves Num Acidente Na A25

O acidente rodoviário ocorrido ao início da tarde deste sábado na autoestrada 25 em Celorico da Beira, distrito da Guarda , provocou um morto e dois feridos graves, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.— um morto e dois feridos graves —mas não precisou o número de viaturas envolvidas no acidente, ocorrido ao quilómetro 149 da A25 , no sentido descendente, entre a Guarda e Celorico da Beira.

A mesma fonte indicou, pelas 16h44, que a A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, se mantém cortada no sentido em que o acidente ocorreu mas que o corte no sentido contrário, de oeste para leste, entre Celorico da Beira e Guarda, já foi levantado e a circulação normalizadaJá fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou que um dos feridos graves foi transportado de helicóptero para o hospital de Viseu e o outro de ambulância para o hospital da Guarda.

O alerta para o acidente foi dado às 14h25 deste sábado e no local, nas operações de segurança e socorro às vítimas, estiveram 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira, GNR e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica .Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

A25 Acidente Morto Feridos Celorico Da Beira Guarda

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Acidente na A25 causa um morto e dois feridos gravesUm acidente rodoviário ocorrido sábado à tarde na autoestrada A25, em Celorico da Beira, resultou num morto e dois feridos graves. A estrada esteve cortada nos dois sentidos, mas a restrição no sentido oeste-leste já foi levantada.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Um morto e dois feridos graves em colisão rodoviária na A25 em Celorico da BeiraTrânsito cortado nos dois sentidos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Acidente na A25 deixa um morto e dois feridos gravesUm acidente rodoviário ocorrido no início da tarde de hoje na autoestrada 25 (A25) em Celorico da Beira, distrito da Guarda, provocou um morto e dois feridos graves.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Entrada de condutor em contramão causa um morto e dois feridos no IP4, em Vila RealUm carro entrou em contramão na IP$, junto a Vila Real e colidiu com outro. Mulher de 78 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas. Trânsito está interrompido.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Um morto e dois feridos graves em colisão entre motociclo e ciclomotor em TaviraAcidente grave obrigou ao corte da estrada para a prestação de socorro às vítimas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dois feridos em colisão entre dois carros em Oliveira de AzeméisGNR de Cucujães foi acionada para o local e investiga.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »