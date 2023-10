'Um exército que queira salvar vidas, tem que salvar os reféns”

Um alto dirigente palestiniano do Hamas já veio dizer que o grupo está pronto para enfrentar uma possível ofensiva terrestre israelita em Gaza, após Telavive ter anunciado que estava a expandir as suas operações. Nuno Rogeiro analisou a situação.“Israel considera que a ofensiva, ao que nós chamamos de ofensiva terrestre, é uma operação contraterrororista com objetivos limitados”, explicou o comentador da SIC.

O comentador da SIC reforça, também, que há muitas coisas que não se sabe, nomeadamente, como o Hamas comunica entre si. Mas destaca que, independentemente disso, “A madrugada ficou marcada pelo reforço do bloqueio naval e pelas operações da marinha lançadas a partir do mar Mediterrâneo contra o sul do território.

