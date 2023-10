'Um embaixador do Afeganistão foi a uma prova de vinho do Porto não pela prova mas sim exclusivamente para conhecer a História de Portugal '

Se alguma dúvida podia existir sobre a importância da História de Portugal para a estratégia de afirmação da Quinta da Boeira, o interesse pela polémica em San Diego sobre qual o país de nascimento de João Rodrigues Cabrilho - português ou espanhol? - desfá-la por inteiro.

"A anterior Quinta da Boeira nasce com base num português que regressou do Brasil, Manuel da Rocha Romariz, que construiu nesta propriedade um palacete no estilo chamado brasileiro. Ao fim de algum tempo, estávamos em 1850, verificou que ainda era demasiado jovem para parar de trabalhar, e resolveu construir um armazém de vinhos e registou-se como exportador de vinho do Porto.

Desde 2020, a nova Quinta da Boeira passou a ter as suas próprias vinhas no Douro, graças à compra de uma quinta em Alijó, que produz também azeite. E dessas vinhas resultou já o Vintage 2021 que provámos na enoteca do hotel."Tudo indicia que é um sucesso, até pela medalha de ouro que obteve da OIV e, portanto, garante-nos que temos lá boa qualidade de castas e uvas e que é uma produção natural da própria propriedade. headtopics.com

A aposta por categorias especiais, sempre com a qualidade do vinho por base, implica embalagens muito pensadas, com novidade até, como o caso da garrafa de cerâmica inspirada na azulejaria portuguesa, arte que tanto brilha na região do Douro, basta pensar na fachada frontal da Igreja Matriz de Alijó, que conheci já depois da conversa, e onde a Quinta da Boeira faz entronizações com a participação das confrarias báquicas, ou na emblemática...

"Ponderamos publicar um livro sobre Cabrilho, para ajudar a esclarecer a história", acrescenta Albino Jorge, que ele próprio publicou no ano passado, uma edição bilíngue em português e em inglês sobre o mais global dos vinhos nacionais (no catálogo da Biblioteca Nacional o autor surge com o nome completo Albino Jorge da Silva e Sousa). headtopics.com

