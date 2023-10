Um dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a Síria

E como sempre acontece no fim do mundo, no tal de Judas, aparece um português. Não um português propriamente dito, mas um semiportuguês com uns parentes em Portugal. No Porto, neste caso.

No posto avançado, numa colina ao lado da deserta e evacuada Metula, a cidade mais a norte de Israel, encontrei uma base militar improvisada, na verdade um telheiro desalinhado e armado, um ponto de observação do inimigo, guardado mais abaixo na falda por vários tanques escondidos. Que não se podem filmar ou fotografar, segundo as instruções do Censor de Israel. Para não comprometer as tropas da frente.

