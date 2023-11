Um despacho que combate a desnutrição

A desnutrição é um estado resultante da falta de ingestão alimentar ou assimilação nutricional que leva a alterações da composição corporal e a uma diminuição das capacidades físicas e mentais, resultando num decréscimo da qualidade de vida e elevados custos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em Portugal, cerca de 1 em 3 idosos na comunidade estão desnutridos ou em risco de desnutrição, esta prevalência aumenta em meio hospitalar, estimando-se que 2 em 4 adultos internados se encontram nesta situação.

Se há 5 anos esta medida foi um avanço muito positivo que possibilitava uma intervenção atempada da desnutrição dos utentes em contexto hospitalar, foi igualmente percetível que dever-se-ia alargar a identificação sistemática do risco nutricional para todos os cuidados de saúde. headtopics.com

A implementação da identificação sistemática do risco nutricional em todos os níveis de cuidados de saúde, de forma integrada e sustentada, é fundamental, enquanto garantia do acesso e qualidade dos cuidados nutricionais prestados ao doente.

Neste novo processo de combate à desnutrição, em todas as estruturas do SNS, o nutricionista assume um papel fundamental, uma vez que lhe compete, após a identificação do doente com risco nutricional, proceder à avaliação do seu estado nutricional, estabelecer o diagnóstico nutricional, e definir a sua intervenção nutricional e respetiva monitorização, em articulação com a equipa multidisciplinar responsável... headtopics.com

