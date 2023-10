Um ano depois, qual é o legado de Musk no Twitter?

"Deixem assentar", afirmou Elon Musk no dia em que entrou na sede do Twitter. Um ano depois de ter comprado a plataforma, as mudanças foram profundas: despedimentos em massa, dezenas - se não mesmo centenas - de polémicas, uma mudança de logo e até de nome.

E apesar do marketing e tentativas de convencer os utilizadores a utilizar a nova nomenclatura, poucas pessoas começaram a dizer que publicavam"x" em vez de"tweets" e os meios de comunicação social continuam a escrever"a rede social X (antigo Twitter)".

A conta oficial da rede social refere que nos últimos 12 meses foram lançadas mais de 100 novas funcionalidades, a maioria desenhadas a partir dodos utilizadores reunido por Musk e a sua equipa. E é ainda deixada a promessa de que este é apenas o início do projeto para tornar o X no"mais fixe e agradável da Internet". Mas nem todos acham que este é o caminho que está a ser seguido. headtopics.com

Outra das alterações introduzidas foi a permissão de contas banidas voltarem a ter autorização para utilizar a plataforma, sendo que Donald Trump, o antigo presidente norte-americano, foi um dos amnistiados (tinha sido banido depois da invasão do Capitólio, em janeiro de 2021).

De acordo com a análise da Comissão Europeia, a X foi considerada a plataforma com maior rácio de desinformação - não só a nível de publicações, como também de contas dedicadas a espalhar desinformação - superando até o Facebook.Ao longo do último ano, Musk apontou a várias personalidades, sendo que dois dos seus alvos tiveram mais atenção mediática. headtopics.com

