Um ano depois, nem o nome sobreviveu. As 10 maiores voltas que o X (ex-Twitter) deu desde que foi comprado por Musk

Há exatamente um ano, os bolsos de Elon Musk ficavam 44 mil milhões de dólares mais leves devido à compra da sua rede social favorita: o Twitter. Nos últimos 12 meses, muito mudou. Desde logo, o Twitter deixou de ser Twitter para passar a ser X. O célebre pássaro azul também ficou para trás, bem como mais de metade dos trabalhadores.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Consulte Mais informação:

observadorpt »

Um ano depois, qual é o legado de Musk no Twitter?Mudança de nome e logo, introdução de contas pagas, aumento da desinformação e muito mais aconteceu desde que Musk comprou o Twitter (atual X). Consulte Mais informação ⮕

BCE deverá manter taxas de juro inalteradas pela primeira vez desde julho de 2022O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter hoje as taxas de juro inalteradas, na primeira pausa do ciclo de subidas dos juros iniciado em julho de 2022, segundo a expectativa dos mercados. Consulte Mais informação ⮕

'Desde 2006 que a guerra não esteve tão perto do Líbano'João Sousa, fotojornalista português que vive em Beirute descreve um 'sentimento de tragédia e impotência' na população: 'se o conflito se tornar global, não temos muitos sítios para onde fugir'. Consulte Mais informação ⮕

BCE deverá manter hoje as taxas de juro inalteradas pela 1.ª vez desde julho de 2022Embora a inflação permaneça elevada na zona euro (4,3% em setembro), o BCE deverá querer esperar para ver como evoluem os preços (desde logo da energia) e o crescimento económico, segundo analistas. Consulte Mais informação ⮕

BCE deve fazer 'pausa' na subida dos juros, a primeira desde julho de 2022Autoridade monetária deverá manter as taxas de juro inalteradas esta quinta-feira. A confirmar-se, será a primeira vez desde julho de 2022 que uma reunião do BCE não acaba com uma subida dos juros. Consulte Mais informação ⮕

BCE deixa taxas de juro inalteradas pela primeira vez desde julho de 2022Ciclo de subidas já teve dez aumentos consecutivos. Consulte Mais informação ⮕