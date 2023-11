Um 'abanão' na história de Portugal: Museu Quake conta o 1 de novembro de 1755

Há 268 anos Lisboa tremeu. O terramoto, seguido de incêndios e do tsunami maior de sempre a atingir a costa portuguesa destruiu Lisboa e abalou Portugal.As 10 salas do museu chamam a atenção para uma data histórica no país, mas também servem como alerta. Para muitos a ideia de um novo terramoto ainda parece distante.

O terramoto de Lisboa teve impacto económico e político em Portugal e, dado o contexto tectónico português, é possível que se volte a repetir. Desde um simulador sísmico a maquetes científicas, no Quake, a viagem até ao 1 de novembro de 1755 combina história e ciência.

Depois de uma semana em que se sentiram sismos em vários países como Chile, Jamaica e Irão. Hoje, em Portugal a mensagem é de prevenção e memória de um dia que marcou a história.1 de novembro de 1755, o dia em que Lisboa caiu por terra. Episódio com Rui Tavares

Neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho convidaram o historiador Rui Tavares para uma conversa ao redor do terramoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755. A conversa centrou-se no debate filosófico que esta catástrofe gerou e, também, nas consequências políticas do fenómeno.

“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado

:

EXPRESSO: 1 de novembro de 1755, o dia em que Lisboa caiu por terra. Episódio com Rui TavaresSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 1 de novembro de 1755, o dia em que Lisboa caiu por terra. Episódio com Rui TavaresSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Vieira da Silva vai abrir concurso internacional para direção do museuA Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva vai abrir a 15 de novembro um concurso público internacional para a escolha do novo diretor/a do museu, em Lisboa, revelou hoje à agência Lusa fonte do conselho de administração.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Fundação Arpad-Vieira da Silva abre concurso internacional para direcção do museuNovo director ou directora deverá entrar em funções em Fevereiro do próximo ano. Vicente Todolí, Raquel Henriques da Silva e Teresa Gouveia integram o júri que vai apreciar as candidaturas.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Museu de Arte Contemporânea do CCB recebeu mais de 11 mil visitantes em três diasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Museu de Arte Contemporânea do CCB recebeu mais de 11 mil visitantes em três diasO Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC/CCB) recebeu 11.780 visitantes entre sexta-feira e domingo, os três dias da inauguração oficial, que teve entradas gratuitas nas novas exposições, indicou hoje fonte desta entidade.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »