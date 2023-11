UE rejeita classificar como antissemitismo críticas à política de Israel

O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros rejeitou hoje que se classifique como antissemitismo qualquer crítica à maneira como Israel está a conduzir as operações militares no território palestiniano. “Devia ser possível defender o direito dos palestinianos a possuírem um Estado, sem que isso implique ser classificado como antissemita”, disse Josep Borrell, durante uma intervenção no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

E continuou: “Devia ser possível criticar a política do Governo de Israel, porque os governos de qualquer país podem ser objeto de crítica sem que isso implique acusações que querer o mal contra judeus. Não confundamos as coisas! Uma coisa é criticar o Governo de um país, outra é manifestar a rejeição de uma parte da população





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Moldova pronta para iniciar negociações de adesão à União EuropeiaComissão Europeia considera que o país cumpre os critérios para assegurar a estabilidade democrática e o Estado de direito.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

O nosso Fiat já voltou a ser apanhado pelo Mercedes da União EuropeiaComo tenho referido neste mesmo espaço, o potencial de crescimento da Economia portuguesa é significativamente inferior ao da média da União Europeia (UE).

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

União Europeia entrega 371 autocarros escolares para seis regiões da UcrâniaPropósito é o de 'devolver a inocência e infância' às crianças ucranianas', referiu Ursula von der Leyen.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ucrânia não quer entrar na União Europeia por voto de simpatia, diz vice-primeira-ministra'Não queremos nenhuns favores por causa da guerra', disse Olga Stefanishyna, vice-primeira-ministra, referindo-se à entrada da Ucrânia na União Europeia.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Advogado-geral da União Europeia recomenda novo julgamento sobre ajudas de Estado da Irlanda à AppleAcórdão que considerou legais as ajudas de Estado da Irlanda à Apple foi anulado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Não há 'fast track”para o alargamento da União EuropeiaA Comiss&227;o j&225; recomendou a abertura de negocia&231;&245;es com a Ucr&226;nia e a Moldova mas, em entrevista &224; Renascen&231;a, Pedro Silva Pereira, correlator do Parlamento Europeu para o alargamento, sublinha uma mensagem pol&237;tica essencial: "Os candidatos t&234;m mesmo que cumprir os requisitos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »