UE propõe abolição de vistos para sérvios do Kosovo

A antiga província do sul da Sérvia, que se autoproclamou independente em 2008, e que inclui uma comunidade de cerca de 120 mil pessoas, numa população de 1,7 milhões de habitantes, não está abrangida pela liberalização dos vistos. A UE propôs esta sexta-feira a abolição de vistos em direção à União Europeia (UE) para os sérvios do Kosovo, os últimos habitantes dos Balcãs ocidentais que não beneficiam desta medida, anunciou esta sexta-feira o executivo europeu.

RTPNOTİCİAS: Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

ECO_PT: Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo anoJerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'. O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatório

SICNOTİCİAS: Governo vai voltar às negociações com os médicosO ministro da Saúde admitiu que já esteve mais otimista, porque não tem visto"nenhuma aproximação" dos sindicatos às posições do Governo.

RENASCENCA: Chega propõe comissão parlamentar de inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítioO presidente do Chega anunciou que o partido vai propor uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítio. André Ventura considera importante investigar estes negócios que têm elementos estranhos. Também comenta sobre um decreto do Governo que pode ilibar arguidos da Operação Influencer.

RENASCENCA: Tecnologia ajuda a resolver escassez de trabalhadores na UEAo ajudar os imigrantes e refugiados a encontrar emprego, a tecnologia consegue resolver a escassez de trabalhadores na UE e, ao mesmo tempo, integrar estas pessoas na sociedade.

