UE chega finalmente a acordo para regular Inteligência Artificial: que “novidade mundial” é esta e o que está em causa?

A União Europeia tornou-se a primeira a definir regras claras para a utilização da Inteligência Artificial: uma ronda de negociações de mais de 30 horas levou finalmente à adoção de “sinais de trânsito” para regular esta tecnologia “muito poderosa”. Há determinadas aplicações da IA que ficaram proibidas, outras que foram consideradas de alto risco e detalhes que ainda é preciso afinar — perguntas e respostas sobre a primeira lei do mundo nesta matéria.





Meredith Whittaker destaca a importância da ética na Inteligência ArtificialMeredith Whittaker, presidente do serviço de mensagens Signal, destaca a questão ética como a grande preocupação do dia-a-dia para quem trabalha com Inteligência Artificial.

Desinformação com recurso a inteligência artificial é perigo para a democraciaO cientista informático Kalev Leetaru alertou hoje que a desinformação e as falsidades com recurso a inteligência artificial (IA) são dos maiores perigos para a democracia. Numa palestra na Web Summit, em Lisboa, Kalev Leetaru apontou que a criação de falsidades é a sua maior preocupação, remetendo para a dificuldade em conter a informação errada.

Presidentes dos EUA e da China não chegam a acordo sobre acesso à inteligência artificialChegou a ser dada como certa a assinatura de um acordo entre os presidentes dos Estados Unidos da América (EUA) e da China limitando definitivamente o acesso à inteligência artificial (IA). Mas o encontro desta semana entre Joe Biden e Xi Jinping, na Califórnia, ficou-se pelo registo de um (raro) consenso nesta matéria. Os dois líderes reconheceram o risco que a mesma representa em operações militares ou nucleares, mas, no entanto, afirmaram não estar ainda prontos para uma declaração conjunta. Nem definitiva.

Inteligência artificial é tema central na Web SummitA inteligência artificial foi o tema discutido em todos os palcos da Web Summit, mesmo com o boicote das grandes empresas tecnológicas. Vários painéis abordaram a regulamentação da tecnologia.

Chelsea Manning alerta para os riscos da Inteligência ArtificialEm entrevista à SIC, Chelsea Manning fala sobre os perigos da Inteligência Artificial e destaca a importância de definir claramente o que se entende por IA. A ativista também relembra o passado e sua relação com Bradley, o militar que vazou documentos confidenciais para a Wikileaks.

OpenAI demite e readmite Sam Altman, o 'menino de ouro' da inteligência artificialA administração da OpenAI decidiu demitir Sam Altman, fundador da empresa, causando surpresa. No entanto, ele foi readmitido poucos dias depois. Altman é comparado a Bill Gates e sua empresa lançou o ChatGPT, um chat criado com IA que ameaçava motores de busca como o Google.

