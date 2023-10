UE: Charles Michel destaca importância de conferência para a paz no Médio Oriente

A decisão, anunciada esta sexta-feira, de organizar uma conferência sob a égide da UE para discutir soluções de paz no Médio Oriente foi saudada pelo presidente do Conselho EuropeuO presidente do Conselho Europeu salientou esta sexta-feira a"decisão importante" acordada pelos líderes europeus na quinta-feira, no sentido de organizar uma conferência para a paz no Médio Oriente, após mais uma incursão israelita no...

"Decidimos pedir corredores humanitários e pausas humanitárias", disse Charles Michel, à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas. O presidente do Conselho destacou a"decisão importante" anunciada às primeiras horas desta sexta-feira sobre a organização de uma conferência, sob a égide da União Europeia, para encontrar soluções para a paz no Médio Oriente, ao abrigo da solução dos dois Estado apoiada pelos 27.

Ainda não há data prevista para a realização da conferência, mas fontes espanholas apontaram na quinta-feira para a sua organização dentro de seis meses. headtopics.com

