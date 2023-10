Ucrânia. Mulheres de soldados pedem desmobilização dos maridos após 18 meses

Na capital ucraniana, as mulheres manifestaram-se na Praça da Independência, mais conhecida por Maidan, com algumas a empunhar cartazes a exigir que os seus maridos sejam desmobilizados após mais de ano e meio de guerra.

"Chegou a hora dos outros" ou "Os soldados também se cansam" ou ainda "A vitória é da responsabilidade de todos" foram algumas das palavras de ordem que se liam nos cartazes. Algumas das mulheres vieram ao comício com os seus filhos pequenos, alguns deles ainda bebés, vários deles com poucos meses de idade.

"É a minha vez de abraçar o meu pai todos os dias", escreveu uma menina num cartão na manifestação na cidade de Zaporíjia, que foi transmitida pela televisão estatal. Segundo o deputado da oposição Oleksi Goncharenko, que apresentou um projeto de lei no Parlamento para permitir que os soldados abandonem o exército após 18 meses de guerra, os manifestantes pediram uma audiência ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky."A questão deve ser resolvida", escreveu o deputado do partido do antigo Presidente Petro Poroshenko na conta pessoal na rede social Facebook. headtopics.com

