Ucrânia: Kiev acusa Rússia de bater na 3.ª feira recorde de ataques contra cidades

“É o maior número de cidades e vilas atacadas desde o início da guerra”, escreveu Igor Klimenko na sua conta na rede social Telegram, numa mensagem em que faz um balanço dos ataques russos das últimas horas.

O ministro apontou o ataque de drones da noite passada contra uma refinaria na cidade de Kremenchuk, no ‘oblast’ (subdivisão administrativa) de Poltava, no centro da Ucrânia: “Durante várias horas, quase uma centena de bombeiros combateram o incêndio”, descreveu Klimenko, congratulando-se por não ter havido vítimas mortais.

Numa conferência telefónica com os altos comandantes das Forças Armadas russas, Shoigu reivindicou o abate de 31 aviões de combate ucranianos no último mês, “quase o dobro” dos F-16 norte-americanos prometidos à Ucrânia.

“Isto significa que, se a operação do nosso sistema de defesa aérea continuar assim, eles terão cerca de 20 dias de operação”, disse o ministro da Defesa, citado pela agência de notícias russa Interfax.

De acordo com Sergei Shoigu, “as equipas de defesa aérea estão a trabalhar com sucesso”: “No último mês destruíram mais de 1.400 armas aéreas inimigas, incluindo 37 aeronaves e seis mísseis táticos ATACMS produzidos pelos Estados Unidos”, enfatizou.

O governante russo destacou ainda que, apesar de todo o arsenal que a Ucrânia recebe dos seus aliados da NATO, está a sofrer derrotas nas frentes de Donetsk, Kherson e Zaporizhia.Os F-16 são um dos principais pedidos de Kiev aos seus parceiros internacionais, uma vez que os aviões de combate de fabrico soviético de que dispõe estão obsoletos em comparação com os aviões russos.

:

PUBLICO: Rússia acusa Ucrânia de incitar ataque a judeus em aeroporto no DaguestãoMoscovo diz que invasão do aeroporto no domingo, que causou 20 feridos e levou a 60 detenções, é “resultado de influência externa”.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Rússia acusa Ucrânia de interferir em protestos antissemitas que levaram ao fecho de aeroporto no DaguestãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Rússia destrói local de produção de drones de KievO Ministério da Defesa da Rússia dá conta de um ataque a Odessa, que destruiu 'locais de produção de drones' da Ucrânia. Ainda o novo aumento das pensões militares na Rússia, aprovado pelo Parlamento.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Blinken insta Senado a apoiar Ucrânia e Israel face a ameaças de Rússia e IrãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Blinken insta Senado a apoiar Ucrânia e Israel face a ameaças de Rússia e IrãoO secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, defendeu hoje perante o Senado a continuação da atribuição de apoios de milhares de milhões de dólares à Ucrânia e Israel, para contrariar Rússia e Irão.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Blinken insta Senado a apoiar Ucrânia e Israel face a ameaças de Rússia e IrãoSecretário de Estado dos EUA defendeu a continuação da atribuição de apoios monetários à Ucrânia e Israel, para contrariar Rússia e Irão. Blinken apela a pausas humanitárias em Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »