A Ucrânia anunciou hoje que já exportou 1,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas desde agosto pelo Mar Negro, apesar das ameaças russas de ataques aos navios que circulem na zona

“Quatro navios dirigem-se para o Bósforo, 11 navios entraram nos portos de Odessa para serem carregados”, informou o ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandre Koubrakov, na rede social X. Os navios em questão vão “exportar cerca de 130 mil toneladas de cereais e 10 mil de metal para países de África, Ásia e Europa”, detalhou.

“No total, 62 navios usaram o corredor marítimo, dos quais 37 já exportaram 1,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas ucranianos e outras mercadorias”, quantificou Koubrakov.A Ucrânia criou em agosto um corredor marítimo entre os seus portos no sul e o Bósforo algumas semanas depois de os russos terem saído de um acordo entre os dois Estados — criado sob a égide da ONU e da Turquia” -, vital para a segurança alimentar mundial. headtopics.com

Este acordo tinha permitido a exportação pelo Mar Negro, ao longo de um ano, de quase 33 milhões de toneladas de cereais e outros produtos alimentares russos. Por seu lado, a Federação Russa ameaçou atacar todos os navios que partissem ou chegassem aos portos controlados por Kiev.

Em agosto e setembro, os russos bombardearam as infraestruturas cerealíferas e portuárias ucranianas, enquanto afirmavam que apenas atingiam alvos militares. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” headtopics.com

Consulte Mais informação:

Visao_pt »

Ucrânia assegura que o corredor alternativo de exportação do Mar Negro continuará a funcionar; Bruxelas está a preparar novas sanções contra a RússiaNas últimas horas, as tropas de Kiev repeliram ataques contínuos em Kupiansk, Avdiivka e Marinka, com baixas do lado russo, segundo o Estado-Maior da Ucrânia. Consulte Mais informação ⮕

‘Champions’ regressa à Sport TV e inclui direitos de transmissão da Super Taça EuropeiaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Conselho Europeu chegou a acordo sobre “pausas humanitárias” para Gaza mas não esquece UcrâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Pensões antecipadas caem 8,2% até setembro para 15,6 milVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Um polícia e um jovem mortos durante manifestações na província moçambicana de NampulaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Vasco Seabra confia no Estoril Praia em campeonato “competitivo e difícil”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕