Ucrânia bombardeia Donetsk e Gorlovka enquanto aliança estratégica clama por paz

As tropas ucranianas bombardearam Donetsk e Gorlovka com projéteis, segundo a representação da república no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia viaA aliança estratégica dedicada a interesses económicos e de segurança formada por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália apelou, numa declaração conjunta, à paz na Ucrânia.

Além do ataque com 80 ‘drones’ levado a cabo pelas forças russas, há ainda registo de que um apartamento em Kharkiv foi atingido no sábado por uma bomba aérea FAB-250.anunciou este domingo que a Rússia perdeu 642.420 soldados desde o início da invasão a 24 de fevereiro de 2022.O comunicado publicado no Facebook pelo Estado-Maior ucraniano informa ainda que foram abatidos desde o início da guerra 8.768 tanques, 17.

“Na madrugada de 22 de setembro de 2024, o inimigo atacou com dois mísseis aéreos guiados ‘X-59/69’ o espaço aéreo da zona temporariamente ocupada da região de Luhansk e lançou 80 ‘drones’ de ataque do tipo ‘Shahed’ a partir de Yeisk e de Kursk, no Federação Russa”, informou a Força Aérea Ucraniana nas suas redes sociais.

Na região sul de Kherson, dois homens de 51 e 86 anos foram hospitalizados após serem feridos por explosivos lançados por um ‘drone’, disse o chefe da administração militar regional, Roman Mrochko.

