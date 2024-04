Turista sofre violação em grupo em discoteca do Rio de Janeiro e é ignorada ao pedir ajuda. Pedro Nuno Santos garante que PS "não tem receio de chantagens" de Governo "da vitimização e do queixume". Prisão preventiva para mulher cúmplice de homem morto por agente da PSP em Benfica. Daniela Ventura, concorrente do 'Big Brother', esconde verdadeira identidade. André Ventura culpa Presidente da República pelo "pântano" político e não se compromete em aprovar o OE.

Pombo luso abre mistério em Cancún no México. André Ventura culpou esta quarta-feira o Presidente da República pelo "pântano" político e não se comprometeu em aprovar o Orçamento do Estado. "Hoje ouvimos o PS dizer que não quer dialogar com o PSD", apontou o presidente do Chega em reação ao discurso do secretário-geral socialista. Com o Chega e o PS a não se comprometerem com a aprovação do Orçamento do Estado, "arriscamo-nos a ter um dos Governos mais curtos da história", sinalizou

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

André Ventura critica o presidente da República por discurso 'anti-democrático'A campanha do Chega andou hoje na rua à chuva, no último dia da campanha. André Ventura considerou que o partido faz propostas 'arrojadas' e um 'combate cerrado à corrupção' que 'deixaram PS e PSD sem resposta'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Chega vai ter um vice-presidente da Assembleia da República, diz VenturaPSD viabiliza deputado do Chega e o partido de Andr&233; Ventura d&225; "luz verde" a Aguiar-Branco como presidente da Assembleia da Rep&250;blica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Convite do Presidente dos Estados Unidos para o Dr. André VenturaO Presidente dos Estados Unidos convida o Dr. André Ventura para uma tarde de solário, laranjadas e geoestratégia mundial em Mar-a-Lago.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ventura anuncia que PSD viabiliza nomes do Chega para a Assembleia da RepúblicaO presidente do Chega anunciou hoje que o PSD viabilizará os candidatos do partido para a mesa do parlamento e indicou que, 'no seguimento desta informação', irá transmitir aos seus deputados que apoiem também os nomes dos sociais-democratas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Cristina Ferreira e André Ventura: as duas faces do populismoNo “Cristina Talks”, Cristina Ferreira fala do sucesso e dos sonhos profissionais da mesma forma com que André Ventura fala da UE, da segurança social ou da Constituição: com a mesma leveza irresponsável que transforma a realidade numa papinha regurgitada para aquele público.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

André Ventura: “Se AD deixar apoios para outubro, Chega fica em situação difícil”Ventura diz que Marcelo é diferente dentro e fora do palácio. Acusa Mendes e Cavaco de estarem a impor o 'não é não' a Luís Montenegro. E revela que líder da AD não lhe respondeu a mensagem.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »