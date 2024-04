Turista sofre violação em grupo em discoteca do Rio de Janeiro e é ignorada ao pedir ajuda

Uma turista foi vítima de violação em grupo em uma discoteca no Rio de Janeiro e foi ignorada ao pedir ajuda. O ministro Pedro Nuno Santos garante que o Partido Socialista não tem medo de chantagens do governo. Uma mulher cúmplice de um homem morto por um agente da polícia em Benfica foi colocada em prisão preventiva. Daniela Ventura, concorrente do 'Big Brother', esconde sua verdadeira identidade.

André Ventura culpa o Presidente da República pelo 'pântano' político e não se compromete em aprovar o Orçamento do Estado. O lar de Vila Nova de Gaia, seu presidente, diretora e funcionárias são acusados de maus-tratos aos utentes. Nove pessoas perderam a visão devido à automedicação contra a conjuntivite hemorrágica no norte de Moçambique. O debate do Programa do Governo foi confirmado para os próximos dias 11 e 12, com uma duração total de discussão de 497 minutos

Uma ligeira vitória, uma pequena derrota e uma grande ameaçaCom a noite eleitoral ainda longe de fechada, embora apontando como mais provável uma vitória da AD, Henrique Monteiro afirma que a coligação liderada por Luís Montenegro “não terá vida fácil”. “Uma aliança da AD com a IL tem, apenas, como garantia que o partido de André Ventura e o PS não têm o mínimo interesse em confundir-se ou convergir.

Livros da semana: uma fuga, uma celebração, um alerta e uma bibliotecaAs recomendações de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares para esta semana

'Marcelo não tem de comentar os comentários de Ventura, senão era uma novela mexicana'O comentador SIC Sebastião Bugalho diz que o Presidente da República faz bem em afastar-se do tabu, concordando com a decisão de Marcelo em não alimentar a polémica com o líder do Chega.

André Ventura pode ser 'uma das estrelas das próximas eleições europeias'Na Europa, 'todos os países são um terreno fértil para o populismo', aponta o politólogo Marco Lisi, que atribui parte do crescimento do Chega à campanha centrada em temas culturais.

Amiga de Daniela Ventura 'atira-se' a Wilson Teixeira: 'Não seja uma pessoa maldosa''Qualquer coisa serve para denegrir a imagem ou reputação de uma pessoa qualquer'.

Líder da IL acusa Ventura de fazer o Parlamento 'refém de uma birra'Rui Rocha acusou André Ventura de ser 'uma criança mimada e uma criança grande': 'É absolutamente inadmissível isto.'

