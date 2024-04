Turista sofre violação em grupo em discoteca do Rio de Janeiro e é ignorada ao pedir ajuda. Pedro Nuno Santos garante que PS "não tem receio de chantagens" de Governo "da vitimização e do queixume". Prisão preventiva para mulher cúmplice de homem morto por agente da PSP em Benfica. Daniela Ventura, concorrente do 'Big Brother', esconde verdadeira identidade. André Ventura culpa Presidente da República pelo "pântano" político e não se compromete em aprovar o OE.

Lar de Vila Nova de Gaia, presidente, diretora e funcionárias acusadas de maus-tratos a utentes. Nove pessoas ficaram sem olhos devido a automedicação contra a conjuntivite hemorrágica, no norte de Moçambique. O Governo angolano vai premiar a melhor música e logótipo das celebrações dos 50 anos da independência de Angola, que se comemora em 2025, atribuindo 33.200 euros e 27.600 euros aos vencedores, respetivamente, num concurso esta quarta-feira anunciado

André Ventura teme 'Governo de continuidade' da AD e chama 'peso morto' a Pedro Nuno SantosChega 'está confortável na oposição' no caso de um acordo entre PSD, CDS e PS 'a quatro anos'.

Ventura saiu de Belém convencido de que Marcelo não veta Chega num governoAndré Ventura tinha uma lista de questões para apresentar ao Presidente da República e saiu de Belém, segundo disse, com a garantia de que Marcelo Rebelo de Sousa não o impede de chegar ao governo.

Ventura diz que Marcelo não se opõe a Chega no GovernoO líder do Chega disse hoje que o Presidente da República lhe transmitiu que não se oporá a que o seu partido integre o próximo Governo e insistiu que só viabilizará um Orçamento do Estado com negociação.

Marcelo recusa comentar revelação de André Ventura sobre participação do Chega no GovernoLíder do Chega foi ouvido em Belém esta segunda-feira pelo Presidente da República.

Ventura diz que Marcelo desmentiu 'cabalmente' intenção de impedir Chega no GovernoPresidente do Chega está confiante na possibilidade de aumentar o grupo parlamentar com os resultados dos círculos da emigração. &etilde;

Ventura diz que Marcelo desmentiu “cabalmente” intenção de impedir Chega no GovernoNascer do SOL

